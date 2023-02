Projeto de lei da FL torna ilegal cachorro com a cabeça para fora da janela do carro

Um novo projeto de lei quer tornar ilegal cães com a cabeça ou qualquer outra parte do corpo para fora de uma janela de carro em movimento na Flórida.



Juntamente com outras disposições de "bem-estar animal", a legislação (SB 932) foi apresentada pela líder democrata do Senado da Flórida, Lauren Book, em 17 de fevereiro, e também proibiria os motoristas de segurar um cachorro no colo ou manter o animal no porta-malas ou solto no carro durante um passeio.



Em vez disso, o SB 932 exigiria que o cão fosse mantido em uma caixa de tamanho apropriado, no cinto de segurança para animais de estimação ou no colo de uma pessoa que não estivesse dirigindo.



Qualquer pessoa que violar essas disposições estará cometendo uma "infração de trânsito não criminal", que é punível como infração de trânsito.



Gatos



De acordo com o projeto de lei, qualquer veterinário que retirar as garras de um gato pode ser multado em até US$ 5.000, colocado em liberdade condicional ou ter sua licença revogada. Proprietários de gatos que retirarem as garras de seus felinos podem ser multados em até US$ 1.000.



Exceções seriam concedidas se o procedimento for clinicamente necessário, o que não inclui "razões estéticas ou estéticas".

Também proibiria qualquer tipo de "teste cosmético em animais" e a venda de coelhos antes da Páscoa. A multa para testes em animais seria de $ 5.000 na primeira vez e $ 1.000 cada vez depois disso.

O SB 932 foi apresentado na semana passada e ainda precisaria ser aprovado pelo Senado e pela Câmara da Flórida e assinado pelo governador Ron DeSantis para se tornar uma lei. Se isso acontecer, entrará em vigor em 1º de julho de 2023.



Fonte: canal WPTV.