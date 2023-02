Governo da FL planeja assumir investigações de proteção à criança em alguns condados

O Departamento de Crianças e Famílias da Flórida (DCF) planeja assumir as investigações de proteção infantil de sete departamentos de polícia do estado. As informações seriam de uma nova carta do secretário do DCF, Shevaun Harris, obtida pelo site '8 On Your Side.

"Nosso sistema de bem-estar infantil evoluiu. Hoje, há um compromisso renovado na programação focada na prevenção e na integração dessa função nos sistemas existentes orientados para crises para fornecer melhores resultados para as famílias", escreve Harris.

O DCF e os escritórios do xerife, a maioria na região de Tampa, vão apresentar uma proposta à legislatura da Flórida.

"Não acho que seja a melhor decisão agora", disse Sandy Murman, ex-deputada estadual que patrocinou o projeto de lei original que colocou as investigações nas mãos das polícias locais. "Quando alguém entra com um crachá de uma chamada de linha direta, tem muito mais credibilidade."

Na área de Tampa Bay, os xerifes de Hillsborough, Pinellas, Pasco e Manatee County têm um contrato com o departamento e concordam com a mudança.

"É realmente uma responsabilidade do estado", disse o xerife do condado de Pinellas, Bob Gualtieri, em comunicado. "Não é uma responsabilidade local. Faz sentido."

O xerife acrescentou que o que funcionou há 25 anos não é o melhor modelo agora.

"Achamos que é uma atitude muito boa por parte do departamento", disse Robin Rosenberg, vice-diretor da Florida's Children First, uma organização sem fins lucrativos que ajuda crianças em situação de risco. "O DCF foi prejudicado em sua capacidade de fazer uma política uniforme em todo o estado".

Dessa forma, o departamento trabalhará com a legislatura da Flórida para fazer um plano para a transição. Embora não haja um cronograma exato no momento, a carta diz que mudanças acontecerão “nos próximos meses”.



Fonte: canal WFLA.