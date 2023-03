Parasita ocular: Jovem da FL perde visão após dormir com lentes de contato

O jovem Mike Krumholz, de 21 anos, foi surpreendido com graves consequências após decidir dormir usando lentes de contato. O morador da Flórida perdeu a visão ao ser infectado por um raro parasita, que teria "comido" seu olho.

Nos sete anos em que usa lentes de contato, ele disse que ficava com o olho irritado após esquecer de tirá-las. No entanto, conforme relatou ao jornal britânico Daily Star, nunca pensou que poderia ficar cego de um dos olhos devido a esse hábito, ao ser diagnosticado com ceratite (inflamação da córnea) por Acanthamoeba.

"Fui trabalhar e depois tirei uma soneca de 40 a 45 minutos. [Quando acordei], minhas lentes de contato ficaram realmente irritadas, como se estivessem flutuando no meu olho. As tirei e não havia nada de errado. Então, na manhã seguinte, acordei, fui jogar beisebol e tive que tirar minhas lentes imediatamente.

Disse aos meus pais 'tenho que ir ao oftalmologista, algo não está certo'", disse.



De acordo com o CDC, a ceratite por acanthamoeba pode resultar em deficiência visual permanente ou cegueira. Os sintomas incluem dor ocular, vermelhidão ocular, visão turva, sensibilidade à luz, sensação de algo no olho e lacrimejamento excessivo.



Por causa do parasita, o jovem não pôde mais trabalhar nem retomar seus estudos universitários e fica em um quarto escuro há mais de 50 dias.



"No meu quarto, mantenho as persianas fechadas e todas as luzes apagadas", disse Mike ao tabloide britânico Daily Star. “É muito estranho não poder ver as pessoas. Você não quer que as pessoas se sintam mal por você, mas ao mesmo tempo você quer viver como um jovem de 21 anos que está na faculdade."



Embora o estudante universitário se orgulhe de ser mentalmente forte e esteja "orgulhoso" de sua tolerância à dor, ele reconheceu que nada poderia tê-lo preparado para a dor física que suportou.



De acordo com os CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças), apenas 1 em 33 casos a cada milhão de usuários de lentes de contato em "países desenvolvidos" é diagnosticado com a rara ceratite por Acanthamoeba. Assim, a infecção grave pode ser confundida com algo mais comum, como no caso de Mike.



O jovem precisou passar por sete profissionais médicos e demorou mais de um mês para receber o diagnóstico correto, o que foi prejudicial para a recuperação do olho.



Desde que Mike recebeu o diagnóstico correto, ele passou por terapia fotodinâmica — que também é usada em pacientes com câncer — com cirurgia de retalho conjuntival, na qual os cirurgiões pegam o "branco" do olho dele e o colocam sobre a pupila para dar uma chance de combater o parasita.



Sem saber qual será o futuro de sua visão, o jovem agora conscientiza as pessoas no TikTok dos perigos de ficar com lentes de contato enquanto dormem — ou até mesmo de tomar banho com elas. Ele já acumula mais de 20 mil seguidores e milhões de visualizações.

Ele também criou uma campanha no GofundMe para ajudar com as despesas enquanto não pode trabalhar.