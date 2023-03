Corpo de brasileira é encontrado esquartejado e carbonizado em Palm Bay (FL)

O corpo da brasileira Nancy Howery, de 44 anos, foi encontrado esquartejado e carbonizado em Palm Bay, na Flórida. O namorada da vítima, Daniel Stearns, de 32 anos, foi preso e responderá pelos crimes de assassinato em segundo grau, adulteração de provas e mutilação de cadáver, segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Brevard.



Nancy era natural de Salvador, capital da Bahia, e foi dada como desaparecida em Indian Harbor Beach em 18 de fevereiro, depois que ela não apareceu para buscar os seus filhos na escola. O Departamento de Polícia de Indian Harbor Beach começou a investigar e a monitorar o namorado.



Segundo as investigações, Daniel assassinou Nancy com um tiro após uma discussão no dia 15 de fevereiro, três dias antes de ser dada como desaparecida. Para esconder o crime, o namorado da vítima teria esquartejado o corpo, queimado e enterrado os restos mortais em diferentes locais em uma região conhecida como “The Compoud”.



“O suspeito depois voltou ao local do crime e queimou o corpo da vítima na tentativa de destruir qualquer evidência que o ligasse ao assassinato. Após queimar o corpo, o agressor pegou os restos carbonizados da vítima e os espalhou em vários locais, inclusive enterrando-os em várias áreas”, diz o comunicado do xerife do condado de Brevard.



Segundo os investigadores, Nancy e Stearns se conheceram pelas redes sociais e mantinham um relacionamento amoroso desde então.

Após o desaparecimento da brasileira, a polícia passou a monitorar Daniel e, na última quinta-feira, 9, o namorado da vítima foi visto no local do crime descartando evidências do assassinato.

“Enquanto os [investigadores] vigiavam o suspeito para determinar se ele estava enterrando o corpo, e ele realmente estava, pelo que nossa investigação nos mostrou neste momento, ele realmente queimou o corpo em um esforço para destruir qualquer evidência possível”, declarou o xerife do condado de Brevard, Wayne Ivey.



Ele está atualmente detido no Brevard County Jail Complex sem direito à fiança, segundo comunicado da polícia.



Qualquer pessoa que possa ter informações sobre esta investigação de homicídio deve ligar para o Agente Tyler Peterson da Unidade de Homicídios do Gabinete do Xerife do Condado de Brevard no número 321-633-8400.