Menino de 8 anos corta a garganta de irmão adotivo no condado de Lake (FL)

Um menino de 8 anos da Flórida foi preso depois de supostamente atacar seu irmão adotivo de 13 anos em casa do condado de Lake no sábado, 11.



Agentes do xerife do condado de Lake foram chamados a uma casa de Clermont por volta das 16h25 para uma denúncia de uma criança cortando outra criança na garganta, de acordo com uma declaração obtida pela FOX 35 Orlando.



Segundo a polícia, durante uma briga dentro de casa, o menino teria sufocado o irmão, o soltando quando este disse que não conseguia respirar. Depois, pegou uma faca de cozinha, cortando a garganta da vítima.



Um amigo da vizinhança interveio e tirou a faca da mão do menino, que foi para o quintal pegar um pedaço de pau e tentou novamente bater na vítima, de acordo com o depoimento, mas foi parado por outras crianças que estavam próximas.



Ele também teria pedido a faca e dito que iria “matar todo mundo” antes de entrar na residência mais uma vez para procurar outra faca.



Ao chegar, os policiais se depararam com o menor do lado de fora da residência batendo na porta da frente. O menino estava chorando e dizendo que não queria ser levado embora. A criança tentou fugir várias vezes enquanto os policiais tentavam algemá-lo, afirma o depoimento. Enquanto o policial tentava colocá-lo dentro de uma viatura, o menino teria chutado um outro policial e a viatura.



O corte não foi muito profundo e o menino de 13 anos foi verificado no local por paramédicos e não quis ir ao hospital. Ele passa bem.



A criança de 8 anos foi presa e levada para o Centro de Detenção de Lake County. Segundo a polícia, ele tem um histórico de violência na residência e com outras pessoas. "Os filhos adotivos estão com medo do réu juvenil", diz o depoimento.



O menor enfrenta várias acusações, incluindo agressão agravada com uma arma mortal, agressão por estrangulamento, agressão a um policial, agressão agravada e resistência a um policial.