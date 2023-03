Flórida pode deixar de aceitar carteiras de motorista de outros estados por indocumentados

Um importante painel do Senado da Flórida aprovou uma medida destinada a expandir a repressão do governador Ron DeSantis à imigração ilegal, como deixar de aceitar carteiras de motorista emitidas para imigrantes indocumentados em outros estados.



O projeto de lei (SB 1718) reforçaria as sanções contra as empresas que contratam imigrantes indocumentados, permitiria que as autoridades estaduais conduzissem auditorias aleatórias da conformidade das empresas com a lei e aumentaria as penalidades criminais por contrabando humano.



A proposta também proibiria os governos locais de dar dinheiro a organizações para criar carteiras de identidade para imigrantes indocumentados e estabeleceria que a Flórida não reconhecerá carteiras de motorista emitidas para imigrantes indocumentados em outros estados.



O projeto de lei, patrocinado pelo republicano de Spring Hill, Blaise Ingoglia, também exigiria que os hospitais que recebem reembolsos do Medicaid começassem a rastrear quanto dinheiro é gasto com imigrantes indocumentados em salas de emergência. E revogaria uma lei estadual de 2014 que permitia que imigrantes indocumentados exercessem a advocacia na Flórida.

Parte da proposta destinada a coibir o contrabando humano tornaria crime "transportar, ocultar, abrigar ou impedir a detecção" de uma pessoa que eles conhecem ou "razoavelmente deveriam saber" que "entrou nos Estados Unidos violando a lei e não tenha sido fiscalizado pelo governo federal desde sua entrada ilegal."



Os opositores da medida disseram na quarta-feira, 15, que as mudanças poderiam potencialmente colocar centenas de milhares de floridianos - incluindo proprietários, advogados e líderes religiosos - em risco de se tornarem criminosos se forem pegos com pessoas que estão no país ilegalmente.



Começando em 1993 com o estado de Washington, 18 estados e DC permitiram que imigrantes indocumentados obtivessem carteiras de motorista em 14 de novembro de 2022. Esses estados esperam encorajar motoristas sem carteira a passar no teste de carteira de motorista e obter seguro de carro.



Fonte: CBS News.