Jovem morre em acidente na I-75 após carro ficar sem gasolina

Uma jovem de 25 anos morreu depois que o carro que dirigia ficou sem gasolina na Interestadual 75 no condado de Hillsborough e foi atingido por outro veículo, de acordo com a Patrulha Rodoviária da Flórida.



O carro começou a ficar sem gasolina enquanto ela dirigia para o norte na I-75 no domingo, 19 de março. Um veículo que se aproximava não conseguiu parar e atingiu o carro, disse o FHP Sgt. Steve Gaskins ao McClatchy News.



O acidente aconteceu por volta das 12h15, cerca de 10 milhas ao norte de Sun City Center, a cerca de 30 milhas a sudeste do centro de Tampa. Ambos os veículos pararam ao longo do acostamento pavimentado da rodovia, de acordo com a Patrulha Rodoviária da Flórida.



A motorista de 25 anos, que não usava cinto de segurança, morreu no local. A condutora do segundo veículo, uma mulher de 20 anos, foi encaminhada ao hospital com ferimentos graves, segundo a Polícia Rodoviária da Flórida.



O acidente está sob investigação, informou o Miami Herald.







Se o seu veículo estiver bloqueando uma faixa de rodagem numa rodovia, a lei da Flórida exige que você faça todos os esforços para mover seu veículo para não bloquear o fluxo regular do tráfego. Uma vez fora do fluxo do trânsito, permaneça dentro do veículo e aguarde a chegada do socorro.







Assim que perceber que está ficando sem gasolina, acenda o pisca-alerta e vá para o acostamento da maneira mais segura possível. Coloque o carro no estacionamento e deixe as luzes de perigo acesas.