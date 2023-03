Senadores da Flórida apoiam pena de morte para estupradores de crianças

Contando com uma mudança na Suprema Corte dos EUA, um comitê do Senado da Flórida aprovou na segunda-feira, 20, um projeto de lei que permitiria a pena de morte para pessoas que cometem violência sexual contra crianças menores de 12 anos.



Decisões da Suprema Corte dos EUA e da Suprema Corte da Flórida há muito tempo impedem sentenças de morte para pessoas que estupram crianças, incluindo uma decisão de 2008 da Suprema Corte dos EUA em um caso da Louisiana.



Mas o presidente da Justiça Criminal do Senado, Jonathan Martin, um republicano de Fort Myers que está patrocinando o projeto de lei (SB 1342), apontou para uma “maquiagem completamente diferente” na Suprema Corte dos EUA.



Todos os cinco membros da maioria da Suprema Corte no caso da Louisiana deixaram o tribunal, enquanto três dos quatro dissidentes - o presidente do tribunal John Roberts e os juízes Clarence Thomas e Samuel Alito - permanecem no tribunal. Alito escreveu a dissidência.



“Os novos juízes que foram nomeados desde então, acredito que a maioria seria a favor do que estamos fazendo aqui hoje, com base não apenas na opinião dissidente do juiz Alito de 2008, mas também em sua estrutura geral de onde eles operam, sua estrutura ideológica e como eles interpretam a lei”, disse Martin, um ex-promotor.



Martin e a deputada Jessica Baker, R-Jacksonville, apresentaram projetos de lei para permitir a pena de morte para pessoas que estupram crianças depois que o governador Ron DeSantis levantou a ideia em janeiro. O Subcomitê de Justiça Criminal da Câmara está programado para aceitar o projeto de lei de Baker (HB 1297) na terça-feira.



Os projetos de lei também surgiram quando os legisladores consideram eliminar a exigência de recomendações unânimes do júri antes que os juízes possam impor sentenças de morte em casos de assassinato. As contas de assassinato e agressão sexual permitiriam sentenças de morte após as recomendações de 8 dos 12 jurados.



De acordo com o projeto de lei de Martin, os jurados teriam que encontrar dois fatores “agravantes” antes que uma pessoa pudesse ser condenada à morte por estuprar uma criança. Encontrar fatores agravantes também faz parte do processo de sentenciar réus à morte em casos de homicídio.

Dois advogados do comitê do Senado, o democrata de Hollywood Jason Pizzo e a republicana de Fleming Island, Jennifer Bradley, sugeriram que mudanças podem ser necessárias no projeto de lei para ajudar a enfrentar os desafios legais.



Fonte: Sun Sentinel.