Tragédia recente com jovem nos lembra por que nunca devemos dormir com nossas lentes de contato

Um jovem da Flórida perdeu a visão de um olho depois de dormir com as lentes de contato. Ele visitou cinco oftalmologistas diferentes e dois especialistas em córnea para descobrir que estava com um parasita muito raro em seu olho, sendo diagnosticado com ceratite por acanthamoeba.

Embora este seja um caso extremo, isso nos lembra da importância do uso adequado de lentes de contato. Elas oferecem uma alternativa mais prática e as vezes mais esteticamente agradável do que os óculos para determinadas pessoas. No entanto, por mais convenientes que sejam, elas vêm com riscos e responsabilidades específicos. Uma regra crucial a seguir é evitar dormir com as lentes de contato. Este artigo explora a importância de remover as lentes de contato antes de dormir para preservar a visão e evitar infecções oculares.

Dormir com lentes de contato pode levar a consequências graves, incluindo irritação ocular, infecções e até perda de visão. Ter os olhos fechados durante o sono dificulta o processo natural de suprimento de oxigênio e produção de lágrimas. Isso é particularmente problemático quando lentes de contato são usadas, pois podem limitar a quantidade de oxigênio que atinge a córnea. A falta de oxigênio na córnea pode causar uma condição chamada hipóxia, que pode levar ao inchaço e desconforto da córnea.

Além disso, usar lentes de contato durante a noite aumenta o risco de infecções como ceratite microbiana, infecção da córnea causada por bactérias, vírus, fungos ou parasitas, como é o caso do jovem de 21 anos da Flórida. A ceratite microbiana pode resultar em cicatrizes na córnea e perda permanente da visão se não for tratada imediata e adequadamente.

Além de aumentar o risco de infecções, dormir com lentes de contato pode causar olhos secos. O filme lacrimal, que mantém os olhos lubrificados e saudáveis, pode não cobrir adequadamente as lentes de contato durante o sono, causando desconforto e ressecamento. Além disso, usar lentes de contato por um período prolongado pode fazer com que detritos e depósitos de proteínas se acumulem na superfície da lente, o que pode irritar ainda mais os olhos e até mesmo causar abrasões na córnea.

É essencial seguir as práticas de higiene adequadas e aderir ao cronograma de uso recomendado. Mesmo as lentes projetadas especificamente para uso durante a noite ainda podem representar riscos, e é aconselhável discutir os prós e contras com um especialista antes de decidir usá-las durante o sono.

Artigo escrito por Gisele Crespo, oculista licenciada pelo Florida Board of Opticianry, certificada pelo Contact Lens Fitting Board e proprietária da Mango Optic, em Boca Raton.