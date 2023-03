Walmart inicia entrega por drones na Flórida, Texas e Arizona

Alguns clientes do Walmart na Flórida, Texas e Arizona já podem ter suas compras entregues por drone. Na Flórida, o serviço "DroneUp" está disponível na região de Orlando e Tampa.



O Walmart anunciou em maio de 2022 que estava expandindo sua rede de entrega DroneUp para atingir 4 milhões de residências nos Estados Unidos em seis estados, incluindo Arizona, Arkansas, Flórida, Texas, Utah e Virgínia até o final do ano. Isso significa que as entregas por drones estarão disponíveis em 23 cidades em todo o país até o final do ano, de acordo com o Walmart.



Os clientes que moram a menos de um quilômetro de uma loja participante agora podem fazer pedidos de mais de 10.000 itens elegíveis do Walmart de até dez libras, em menos de 30 minutos. Sete lojas do Walmart na Flórida agora oferecerão entrega no mesmo dia por drone, disse a empresa.



Os drones, que são movidos por pilotos certificados que operam dentro das diretrizes da Administração Federal de Aviação (FAA), entregarão os pacotes "no local mais seguro da casa do cliente", de acordo com o Walmart. Isso inclui a frente, o quintal ou a garagem das casas dos clientes.



Para o serviço, as encomendas devem ser feitas através de www.droneupdelivery.com entre as 8h00 e as 20h00. Não há mínimos de pedidos e a taxa de entrega é de apenas $ 3,99. Atualmente, o peso máximo é limitado a 10 libras.



A entrega por drone é oferecida nestas lojas Walmart da Flórida:



Walmart Supercenter #2695 – 1450 Johns Lake Rd, Clermont, FL 34711

Walmart Supercenter #5299 – 550 Us Highway 27, Clermont, FL 34714

Walmart Supercenter #994 – 8745 State Road 54, New Port Richey, FL 34655

Walmart Supercenter #941 – 2140 Bloomingdale Avenue, Valrico, FL 33596

Walmart Supercenter # 3347 – 7450 Cypress Gardens Blvd, Winter Haven, FL 33884

Walmart Supercenter #2740 – 19910 Bruce B Downs Blvd, Tampa, FL 33647

Walmart Supercenter #3463 – 1208 E Brandon Blvd, Brandon, FL 33511



Fonte: FOX Business.