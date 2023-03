Tubarão branco de 745 quilos aparece na costa da Flórida

Na semana passada, um enorme tubarão branco foi detectado na costa da Flórida por um grupo de pesquisadores.



De acordo com o Global Shark Tracker da OCEARCH, o grande tubarão branco nomeado pelo SeaWorld como Scot apareceu em Key West, extremo sul da Flórida. Scot mede pouco mais de 3,6 metros de comprimento e pesa 1.644 libras (745 quilos aproximadamente).



“Conhecemos este tubarão macho adulto na Nova Escócia em setembro de 2021 e conseguimos rastreá-lo por mais de 10.000 milhas desde então!” OCEARCH escreveu no Facebook.



Scot também é o 74º grande tubarão branco marcado, amostrado e solto pela OCEARCH no Noroeste do Oceano Atlântico.



De acordo com seu site, a OCEARCH é uma "organização global sem fins lucrativos que realiza pesquisas sem precedentes sobre os gigantes do oceano para ajudar os cientistas a coletar dados anteriormente inatingíveis no oceano".



No início deste mês, outro grande tubarão branco - Maple - apareceu no Golfo do México. Maple também era grande: ela media mais de 11 pés de comprimento ( 3,5 metros) e pesava mais de 1.200 libras (573 kg).







Um surfista de 36 anos de Stuart estava na água no último domingo, 18, à tarde em Pepper Park Beach, em Fort Pierce, quando, de repente, sentiu uma forte mordida de tubarão.



"Era um grande animal vindo em minha direção e então de repente deu uma mordida no meu pé e imediatamente saiu nadando para longe, tão rápido", lembrou Matt Picarelli à WPTV.



Sangrando muito, o surfista foi levado para o Florida Lawnwood Hospital, onde recebeu 50 pontos nos pés. Com a intensidade da mordida, o tendão também foi quebrado.



Ele pode sentir os dedos dos pés, mas disse que a mordida foi muito forte e continua se repetindo em sua mente. "Todas as noites tenho pesadelos com o ataque", disse.