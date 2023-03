Mais imigrantes e creches pagas são a chave para o crescimento econômico

Permitir que mais imigrantes entrem nos Estados Unidos e legalizar o status de 11 milhões de pessoas que já estão no país sem autorização para trabalhar compensaria o envelhecimento demográfico e impulsionaria a inovação, sem grande impacto nos salários e empregos da população existente, concluiu um novo relatório dos principais assessores econômicos do presidente Joe Biden.

O relatório anual do Conselho de Assessores Econômicos (CEA) disse que o envelhecimento da força de trabalho dos EUA, a desaceleração do crescimento populacional e o declínio da participação na força de trabalho de mulheres e homens criaram "ventos contrários significativos" para a oferta de mão de obra dos EUA, o que poderia deprimir o crescimento econômico e os padrões de vida por anos.

Dessa forma, aumentar a imigração e os gastos públicos com creches pode ajudar a cobrir um grande déficit na oferta de mão de obra nos EUA, que ameaça reduzir o crescimento econômico nos próximos anos, conclui o novo relatório.

Além disso, financiar creches, remover barreiras de emprego para pessoas anteriormente encarceradas e expandir o Crédito de Imposto de Renda, ao mesmo tempo em que apoia o desenvolvimento regional e incentiva taxas mais altas de sindicalização, também atrairia mais adultos para a força de trabalho e aumentaria a oferta de mão de obra, aponta o relatório.

"A necessidade é a mãe da invenção", disse a presidente da CEA, Cecilia Rouse, à Reuters, alertando que a falha em aprovar uma reforma abrangente da imigração e medidas que permitissem aos trabalhadores equilibrar as responsabilidades domésticas e profissionais prejudicaria a economia dos EUA.

O relatório surge em meio a uma forte resistência no Congresso aos esforços de Biden para promulgar a reforma da imigração, garantir licença remunerada para todos os trabalhadores e aumentar as opções de creches, com o controle republicano da Câmara dos Representantes reduzindo ainda mais as chances de ação.

Rouse disse que as mudanças são imperativas para garantir o crescimento dos EUA: "Essas não são questões políticas; são questões econômicas. Se quisermos continuar com os tipos de prosperidade econômica com os quais contamos... temos que ter todas as mãos no convés."

A participação na força de trabalho começou a se recuperar após um choque abrupto causado pela pandemia de COVID-19, mas continua menor do que na década de 2000, observou o relatório. A pandemia acelerou a tendência, com mais trabalhadores mais velhos se aposentando, enquanto o declínio da expectativa de vida nos EUA estava removendo outros trabalhadores.

Isso significa que a "grande maioria" do crescimento de pessoas em idade ativa virá de imigrantes e seus descendentes, afirmaram os assessores econômicos de Biden.

Acesso a creches

O plano de orçamento fiscal de 2024 do presidente Joe Biden aumentaria o financiamento federal para creche e educação infantil em bilhões de dólares, garantindo pré-escola gratuita para todos os 4 milhões de crianças de 4 anos do país, disse a Casa Branca.

O atual governo federal argumenta que a falta de acesso a creches acessíveis é um fator chave que deprime a participação das mulheres na força de trabalho. Ele citou uma previsão do Boston Consulting Group de que a produção econômica dos EUA pode cair US$ 290 bilhões por ano a partir de 2030 se a escassez de cuidados intensivos não for resolvida.

Uma pesquisa recente mostrou que 55% das famílias têm dificuldade em encontrar creches, com 21% citando desafios relacionados especificamente ao custo, disse a Casa Branca.

Funcionários do governo disseram que Biden continuaria a pressionar por maiores gastos na "economia de cuidados" do país, mas também poderia tomar medidas executivas para avançar sua agenda, como o anúncio do Departamento de Comércio da semana passada de que as empresas que buscam fundos de US$ 52 bilhões em fabricação de semicondutores e O programa de pesquisa terá que compartilhar os lucros excedentes e explicar como eles planejam fornecer cuidados infantis acessíveis.

A proposta para 2024 inclui US$ 22,1 bilhões para programas existentes de assistência e educação infantil, um aumento de 10,5% em relação ao nível promulgado para 2023.

Plano do governo Biden inclui aumentar a imigração e os gastos públicos com creches para ajudar a cobrir o grande déficit na oferta de mão de obra nos Estados Unidos. - Casa Branca. Anterior Próximo

Como seria uma reforma abrangente da imigração?

Promulgar uma reforma abrangente da imigração para apoiar a força de trabalho dos EUA é urgentemente necessário, segundo o Comitê do Desenvolvimento Econômico do Conference Board - um think tank americano sem fins lucrativos e apartidário, que elencou as seguintes sugestões:

- Proteger a fronteira para reduzir a imigração ilegal;

- Ampliar a aplicação das leis de imigração dos EUA por meio de um sistema E-Verify obrigatório;

- Legalizar os imigrantes indocumentados que já residem nos EUA: desenvolver um plano bipartidário para caminhos legais para a residência permanente, com base em uma triagem extensa. Esse caminho permitiria que eles se integrassem totalmente à força de trabalho, à economia convencional e às suas comunidades;

- Aumentar a entrada de trabalhadores patrocinados pelo empregador em todos os níveis de habilidade, eliminando ou aumentando os limites de green cards e vistos e ajustando os limites com base na demanda do ano anterior;

- Reter trabalhadores de alta qualificação H-1B e estudantes internacionais F-1.