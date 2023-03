Contagem regressiva para a estreia da Record News

No dia 29 de março, a Record TV Internacional lançará a Record News Internacional com notícias 24 horas por dia, em português, nos Estados Unidos. A emissora estará disponível nas operadoras Sling e Dish, que também já transmitem o sinal da RecordTV Americas, onde o telejornal "Américas no Ar" é exibido diariamente.

A Record News foi lançada em setembro de 2007 como a primeira TV aberta de notícias do Brasil e pertence ao Grupo Record. A emissora é conhecida por sua vasta programação ao vivo e pela agilidade em trazer notícias no momento em que elas acontecem.

De acordo com a Kantar Ibope Media, a Record News é líder de audiência no segmento de jornalismo entre os canais de televisão e já liderou várias vezes isoladamente na frente de canais da TV paga. Além disso, um estudo de jornalismo da Reuters Institute e University of Oxford apontou a emissora como uma das marcas mais confiáveis.

Com uma programação diversificada que combina jornalismo diário, a Record News reúne editorias voltadas para diversos temas, como o agronegócio, novas tecnologias, inovações, entrevistas, debates, prestação de serviços. A emissora também aborda temas que transitam entre os cenários político, econômico e internacional.

Os amantes de esporte podem contar com uma programação diária na Record News, que traz análises dos principais jogos. Além disso, a emissora possui um programa dedicado ao turismo, mundo pet e esportes radicais, chamado Aldeia News, que é um dos destaques da grade de programação.

A Record News celebrou recentemente seus 15 anos de existência.