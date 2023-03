Multa de US$ 158 para motoristas lentos na faixa da esquerda

Um motorista que dirige lentamente na faixa da esquerda em uma rodovia da Flórida com vários veículos querendo ultrapassar poderá ser penalizado. Os motoristas infratores receberão uma infração de trânsito não criminal com multa de até US$ 158.

De acordo com o Estatuto 316.081 da Flórida, um motorista deve se mover se souber razoavelmente que está sendo ultrapassado por um motorista mais rápido. Isso vale para qualquer estrada. O oficial do TPD, Roy Paz, disse que as únicas isenções são se o motorista estiver fazendo uma conversão à esquerda ou se estiver ultrapassando outro veículo.

Mas um novo projeto de lei apresentado nesta sessão legislativa alteraria a lei, aplicando-a a qualquer estrada, rua ou rodovia com mais duas faixas no mesmo sentido com um limite de velocidade de pelo menos 65 milhas por hora.

O projeto isenta veículos de emergência autorizados, equipes de manutenção e construção, faixas de carona compartilhada ou faixas de saída do lado esquerdo.

A deputada Jenna Persons-Mulicka, R-Fort Myers, apresentou o projeto de lei 421 da Câmara. Um projeto de lei idêntico foi arquivado no Senado da Flórida.

Se assinado pelo governador Ron DeSantis, o projeto de lei entrará em vigor em janeiro de 2024.