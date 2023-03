Legisladores expandem programa de "vouchers"

A Câmara, controlada pelos republicanos, aprovou na sexta-feira, 17, uma medida que tornaria todos os estudantes da Flórida elegíveis para vales escolares financiados pelos contribuintes. O Senado votou um projeto de lei semelhante (SB 202).

A oposição ao projeto de lei da Câmara centrou-se, em parte, na eliminação dos requisitos de elegibilidade de renda que fazem parte dos atuais programas de vouchers. As famílias seriam elegíveis para receber vouchers de acordo com o projeto de lei se "o aluno residir neste estado e puder se matricular no jardim de infância até a 12ª série em uma escola pública neste estado".

O Florida Policy Institute, um grupo sem fins lucrativos que se opõe ao plano de vouchers, estima que a proposta custaria cerca de US$ 4 bilhões.

O projeto de lei estabelece contas de poupança para educação que permitem que os destinatários gastem cerca de US$ 8.000 em fundos de vouchers além das mensalidades de escolas particulares, como aulas particulares e taxas de exames; expande a elegibilidade para as bolsas atuais para qualquer aluno K-12 residente na Flórida; elimina os requisitos de elegibilidade de renda atualmente em vigor para um voucher.