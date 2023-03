Seis cidades foram eleitas as mais charmosas da costa oeste da Flórida. Uma pesquisa de 2022 realizada pela empresa de opinião pública YouGov colocou o Panhandle State como o mais visitado do país. Não é difícil especular por que a Flórida é um ímã para viajantes.



Para começar, a Flórida possui o litoral mais longo dos Estados Unidos contíguos: incríveis 1.197 milhas. De qualquer ponto da Flórida, nunca se está a mais de 60 milhas de algum corpo de água refrescante. Isso sem falar em atrações como o Biscayne National Park, um paraíso subaquático que desafia os superlativos. E então as muitas cidades lindas.



A região de Flórida Panhandle é conhecida por praias abundantes e áreas históricas no centro da cidade, tudo cercado por natureza selvagem. Essas pequenas cidades delimitadas pelo golfo e pela baía vêm com um ambiente intocado de praias intocadas, profundidades azul-turquesa infinitas e oportunidades de pesca prolíficas.



Conheça as seis cidades mais charmosas da costa oeste da Flórida, segundo a pesquisa:







Situada a cerca de 29 quilômetros ao sul de Sarasota, Venice exala um charme descontraído ao qual é impossível resistir. Com um nome sugestivo e que imediatamente lembra o apelo de seu homônimo europeu "Veneza", para visitá-la não precisa de muito convencimento.



Ela está entre as melhores cidades litorâneas para se aposentar e para férias, com incríveis 14 milhas de praias, cobertas por areia branca e brilhante. Um passeio pelo centro da cidade à sombra de palmeiras, enquanto admira a arquitetura do norte da Itália, será uma forma prazerosa de relaxar. E para ter um vislumbre do que estará entre os melhores pores do sol ao longo do golfo, o famoso Venice Fishing Pier será o local ideal.







Convidativamente aconchegada no Condado de Pinellas e com uma praia de tirar o fôlego a poucos passos do outro lado da rua, Indian Rocks Beach é sem dúvida uma das cidades mais charmosas da Costa do Golfo da Flórida.



Indian Rocks Beach abriga cerca de 3.541 residentes, de acordo com as estimativas de 2023 da World Population Review. Essa pequena população confere à cidade um ambiente idílico e que não deixará de impressionar os visitantes de primeira viagem por causa de sua sedutora sensação de cidade pequena. Embora a praia seja a principal oferta da cidade, a cidade possui outras atrações próximas, incluindo a Reserva Natural de Indian Rocks Beach, de 9,3 acres. Além da serenidade e das vistas de tirar o fôlego neste lindo parque, um dos destaques do parque é um calçadão que corta uma densa folhagem até a hidrovia intra-costeira.







Cape Coral possui campos de golfe super verdejantes para passar as férias e até 400 milhas de canais navegáveis. O fato de esta pequena cidade ter mais canais do que Veneza, que até carrega o rótulo de “Cidade dos Canais”, é desculpa suficiente para conferir. Portanto, se alguém deseja um passeio de gôndola nos mundialmente famosos canais venezianos, uma rápida viagem a Cape Coral pode ser tão emocionante quanto um voo através do Atlântico. Conhecido como “Waterfront Wonderland”, os visitantes de Cape Coral podem navegar por esses canais para acessar outras maravilhas do estado, como o cênico Calooshatchee River - bem como o Matlacha Pass - um destino que os conhecedores de frutos do mar não vão querer perder.







Sanibel, conhecida como a capital do bombardeio da América, é a imagem por excelência da utopia. Embora a cidade não seja pequena e tenha uma população de 6.355 de acordo com estimativas de 2023 da World Population Review, ela não possui um único semáforo. O mesmo vale para arranha-céus ou grandes lojas de departamentos. Em vez disso, uma visita a Sanibel revela acres em cascata de paisagem exuberante, imprensada pelo cintilante Golfo - e a pitoresca Baía de San Carlos em ambos os lados. Sanibel pode se referir à cidade ou à pequena ilha em forma de meia-lua da qual a cidade recebe o nome. Além das praias de areia, Sanibel também oferece algumas outras atrações, incluindo o Sanibel Historical Museum and Village, a Sanibel-Captiva Conservation Foundation, bem como a descontraída Cidade Velha.







Para aqueles que desejam uma experiência única na vida, Crystal River pode ser a escolha perfeita. A razão? Bem, Crystal River é o único lugar nos Estados Unidos onde se pode nadar com peixes-boi. Embora os peixes-boi não estejam em perigo e, portanto, um encontro de perto pode não vir com um elemento de urgência, a experiência de nadar com essas criaturas incríveis é uma chance de ouro que ninguém deve perder.







Diferente da homônima escocesa considerada a porta de entrada para as mundialmente famosas Terras Altas da Escócia, Inverness na Flórida é uma cidade tranquila e adorável, repleta de cenas pacíficas e locais deslumbrantes. Encantadoramente aninhada a cerca de 40 milhas a sudoeste de Ocala, Inverness é um refúgio rústico cercado por densas florestas e lagos cintilantes. O Fort Cooper State Park, por exemplo, é um paraíso de 710 acres que aceita animais de estimação, onde é possível desfrutar de infinitas aventuras ao ar livre. Entre as atividades para desfrutar no Fort Cooper State Park estão pescar, nadar e simplesmente tomar banho de sol. Para os aficionados por história, o histórico Citrus County Courthouse é um museu fascinante que vale a pena conferir. Então, novamente, várias fontes naturais são de fácil acesso.