Neto se afoga e neta morre dentro de carro sob cuidados da avó na Flórida

Uma avó da Flórida foi acusada de homicídio qualificado pela morte de sua neta de 7 meses em um carro quente, menos de um ano depois que seu neto de 16 meses se afogou em um lago enquanto ela cochilava.



Em 1º de novembro de 2022, Tracey Nix, 65 anos, estava cuidando de sua neta, Uriel Schock, quando a esqueceu dentro do carro estacionado com todas as janelas fechadas do lado de fora da sua casa, na pequena cidade de Wauchula, no condado de Hardee. No dia, as temperaturas chegaram a 90F.



O marido da avó, Nun Ney Nix, encontrou a criança inconsciente no banco de trás e tentou reanimar, mas ela não resistiu. A menina morreu 11 meses depois que seu irmão de 16 meses, Ezra, morrer afogado em um lago enquanto também estava sob os cuidados de sua avó.



Três dias antes do Natal de 2021, Nix teria cochilado no sofá. Quando ela acordou e não conseguiu encontrar o neto, ligou para o marido pedindo ajuda. O menino foi descoberto já sem vida em um pequeno lago fora da casa dela. Na época, a sua filha, Kaila Nix, estava grávida de seis meses da neta Uriel.



Após a morte do filho por afogamento, sua filha e o genro, que já tinham um outro filho de 4 anos, não confiavam “de jeito nenhum” em deixar as crianças com a avó. Porém, decidiram dar uma segunda chance deixando a menina no ano passado, quando aconteceu a nova tragédia.



“Estávamos nervosos, mas eu amava minha mãe e sou uma filha que queria sua mãe em sua vida de alguma forma e, naquele momento, pensei que poderia acreditar em segundas chances”, disse Kaila Nix, acrescentando que quando soube que a morte de seu filho foi considerada acidental, ela ficou aliviada porque a mãe não seria presa.



No entanto, a morte da neta dentro do carro culminou numa acusação criminal de homicídio qualificado, pelo o qual ela pode pegar entre 12 e 30 anos de prisão se for considerada culpada, de acordo com o advogado de Nix de Tracey, William Fletcher.



A avó ficou "totalmente arrasada" com a morte de seus dois netos, afirmou o advogado .



“Se eu for objetiva, ela precisa ir para a prisão”, disse a filha. “Como filha dela, me mata dizer isso. Como mãe deles, eu exijo isso. Eu vou lutar por eles.”

Fonte: ABC News.