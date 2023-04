Funcionária fica presa no tribunal do condado de Orange durante o fim de semana

Uma funcionária de limpeza que trabalhava no tribunal do condado de Orange ficou presa em uma cela do prédio por quase três dias. Agora ela está processando a empresa de segurança.



A mulher havia entrado em uma das celas do tribunal para limpar na noite de sexta-feira, 27 de janeiro, quando a porta se fechou atrás dela, a mantendo presa na cela.



Sem o celular, que havia deixado no carrinho de limpeza do lado de fora no corredor, ela ficou sem meios de entrar em contato com ninguém para pedir ajuda. Ao tentar abrir a porta, a trabalhadora também sofreu um corte no dedo.



A mulher de 72 anos e que sofre de diabetes, ficou presa sem comida nem insulina na cela até a manhã de segunda-feira, 30 de janeiro, quando um funcionário a encontrou.



A trabalhadora está processando a Allied Universal e afirma que a empresa foi responsável por ela ficar presa no fim de semana e por não treinar e supervisionar adequadamente seus funcionários.

Ela busca uma indenização entre US$50.000 e $75.000.



Fonte: Click Orlando.