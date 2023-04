DeSantis assina projeto de lei que autoriza porte de armas ocultas sem licença

O governador republicano Ron DeSantis sancionou nesta segunda-feira, 3, a lei que autoriza o porte de arma oculta sem necessidade de licença específica para tal em todo o estado da Flórida.



A nova lei permitirá que qualquer pessoa que possua legalmente uma arma na Flórida carregue uma oculta sem licença. Isso significa que não será necessário treinamento e verificação de antecedentes para portar armas escondidas em público. A lei entra em vigor em 1 de julho.



Os argumentos sobre a legislação foram divididos em linhas políticas, com os republicanos dizendo que os cidadãos cumpridores da lei têm o direito de portar armas e se proteger. Eles dizem que a maioria das pessoas ainda vai querer obter uma licença porque isso lhes permitirá portar armas escondidas em estados com acordos recíprocos e poder comprar armas sem um período de espera.

No entanto, os democratas - apontando para tiroteios em massa na Flórida, como o massacre na boate Pulse em Orlando em 2016 e o tiroteio mortal em 2018 na Marjory Stoneman Douglas High School em Parkland - dizem que a nova lei só tornará o estado mais perigoso.

Quase 3 milhões de floridianos têm uma licença de armas escondidas. Embora uma verificação de antecedentes e um período de espera de três dias ainda sejam necessários para comprar uma arma de um revendedor licenciado, eles não são necessários para transações privadas ou trocas de armas.



As pessoas que ainda desejam uma licença de porte oculto - por exemplo, se quiserem portar armas escondidas em outros estados - ainda podem obter uma. O representante do patrocinador do projeto de lei, Chuck Brannan, R-Macclenny, disse acreditar que muitas pessoas manterão suas licenças.



DeSantis disse que acha que a Flórida deveria ir ainda mais longe e permitir que as pessoas carreguem armas abertamente. Embora alguns legisladores tenham pressionado pelo transporte aberto, não parece que o Legislativo aprovará essa legislação nesta sessão.



Fonte: ABC News.