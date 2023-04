50 minicampos de futebol serão construídos em Miami-Dade

Uma nova iniciativa está em andamento para trazer mais campos de futebol para o Condado de Miami-Dade, graças a um esforço colaborativo entre o condado e a Federação de Futebol dos EUA.



O plano é construir 50 minicampos em toda a cidade, ampliando a oferta para os amantes do esporte, principalmente crianças, adolescentes, jovens e adultos em treinos.



“Isso dará mais oportunidades para nossos filhos jogarem futebol”, disse a prefeita de Miami-Dade, Daniella Levine Cava. “O impacto será tremendo.”



Nos próximos seis anos, as autoridades disseram que o futebol terá um impacto positivo em mais de 36.000 crianças em Miami.

Não é segredo que o futebol no sul da Flórida é enorme, e minicampos estão surgindo cada vez mais em Miami. Esta nova iniciativa de futebol de Miami-Dade também oferece o mesmo acesso a comunidades menores.

“A oportunidade de o futebol ser jogado em Miami Gardens será incrível”, disse o prefeito de Miami Gardens, Oliver Gilbert.

Este novo plano surge no momento em que Miami - a "Cidade Mágica" - se prepara para ser uma das cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA em 2026.



Tudo está sendo iniciado por um presente de $ 5 milhões do fundador da Citadel, Ken Griffin, que também ajudará a lançar a Miami-Dade County Soccer Initiative.

"O que estamos fazendo é colocá-los em comunidades carentes, para que tenham acesso não apenas ao site, mas também ao programa, para que possam ter amor pelo esporte, além de apoio acadêmico e apoio emocional social. ”, disse James Haj, CEO do Children's Trust.

O Miami-Dade Children's Trust ainda está trabalhando com membros da comunidade para decidir sobre outros 49 locais. Também está iniciando a Just Ball League com seus parceiros e continua seu programa Soccer for Success.

De acordo com o programa pós-escola Soccer for Success, 86% dos participantes ficam longe do comportamento anti-social e 83% melhoraram os resultados de saúde.

Fonte: Local 10 e CBS News.