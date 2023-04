Terceira execução de pena de morte em 2023 na FL é marcada para maio

A terceira execução de pena de morte na Flórida este ano foi marcada pelo governo esta semana. A primeira aconteceu em fevereiro e a segunda está agendada para o dia 12 deste mês.

Desta vez, o condenado é Darryl B. Barwick, hoje com 56 anos, que invadiu o apartamento de uma mulher em Florida Panhandle e a esfaqueou fatalmente 37 vezes em 1986. Ele deve ser executado no próximo mês sob uma sentença de morte assinada na segunda-feira, 3, pelo governador republicano Ron DeSantis.

A execução de está marcada para 3 de maio às 18h. É a terceira execução agendada na Flórida este ano, após uma pausa desde 2019. Donald Dillbeck foi executado em fevereiro e Louis Bernard Gaskin deve ser sacrificado em 12 de abril.



Sob o governo de Ron DeSantis, a execução seria a quinta, um ritmo muito mais lento do que os governadores recentes da Flórida - e antes de sua campanha presidencial amplamente esperada.







De acordo com os registros do tribunal, Rebecca Wendt, 24, estava tomando banho de sol em seu complexo de apartamentos em Panama City em 31 de março de 1986. Quando ela finalmente voltou para seu apartamento, os investigadores disseram que Barwick a seguiu para dentro e a atacou. A irmã de Wendt, que também morava no apartamento, voltou para casa mais tarde naquela noite e encontrou o corpo de Wendt enrolado em um cobertor.



Os investigadores relataram ter encontrado pegadas e impressões digitais ensanguentadas na casa. O maiô de Wendt parecia que alguém havia tentado removê-lo sem sucesso, disseram as autoridades.

Uma autópsia determinou que Wendt foi esfaqueado 37 vezes. Não havia evidências de agressão sexual, mas os médicos legistas relataram ter encontrado sêmen no cobertor em que ela estava enrolada.







Barwick foi preso cerca de duas semanas após o assassinato. Ele disse aos investigadores que pretendia roubar Wendt e só a esfaqueou depois que ela resistiu. Os exames de sangue mostraram que Barwick estava dentro de 2% da população que poderia ter deixado o sêmen no cobertor.

Ele foi considerado culpado de assassinato em primeiro grau em novembro de 1986 e condenado à morte dois meses depois, seguindo a recomendação de 9-3 do júri. Ele também foi condenado por roubo à mão armada, tentativa de agressão sexual e assalto à mão armada.



Fonte: Associated Press.