Estudo encontra opioides em um dos mais populares peixes da FL

Redfish, um dos mais populares e deliciosos peixes esportivos costeiros da Flórida, está contaminado com opioides em todo o estado, revelou um estudo da Florida International University e do Bonefish & Tarpon Trust.

A pesquisa afirma que os produtos farmacêuticos entram em baías e estuários por meio de descarga de águas residuais, vazamentos e derramamentos de esgoto e infiltração de fossas sépticas.

94% dos peixes testados tinham produtos farmacêuticos em seus sistemas e 26% tinham concentrações no sangue que os pesquisadores consideram "preocupantes".

De acordo com o estudo, os peixes são expostos às drogas tanto pela passagem da água pelas guelras quanto pela ingestão de presas, como camarões e caranguejos, que foram expostos.

Os pesquisadores coletaram amostras de um total de 113 cantarilhos no verão de 2022 em nove estuários em todo o estado, coletando amostras de músculo e plasma sanguíneo e analisando-as para 94 produtos farmacêuticos. Os estuários incluíam águas na Baía da Flórida, Northern Indian River Lagoon, Pensacola, Apalachicola, Cedar Key, Tampa Bay, Charlotte Harbor, St. Augustine e Jacksonville.

Os peixes de todos os estuários tinham drogas no sangue, sendo que cada peixe carregava em média 2,1 drogas. Mais de 50% dos peixes amostrados estavam contaminados com flecainida, que em humanos retarda os sinais elétricos no coração para estabilizar os ritmos cardíacos.