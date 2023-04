11 cidades da Flórida estão entre as mais saudáveis dos EUA; Orlando fica em primeiro lugar do estado

Manter um estilo de vida mais saudável pode ser mais fácil dependendo da cidade onde mora. 11 cidades da Flórida foram classificadas dentre as mais saudáveis em um ranking com 182 cidades mais populosas dos Estados Unidos analisadas pelo WalletHub.

Muitos aspectos de uma cidade podem influenciar o bem-estar de seus moradores, incluindo acesso a alimentos nutritivos, consultórios médicos, parques, oportunidades recreativas e muito mais. Por isso, a WalletHub compilou 43 indicadores-chave e divulgou a lista das principais cidades americanas que priorizam o bem-estar de seus residentes.

"Nosso conjunto de dados varia do custo de uma visita médica ao consumo de frutas e vegetais e a porcentagem de residentes que estão totalmente vacinados", diz a pesquisa.

San Francisco, na Califórnia, é a cidade mais saudável do país, enquanto Brownsville, Texas, ficou na última posição, tornando-se o lugar menos saudável da América, segundo o ranking.

Nacionalmente, as 10 cidades mais saudáveis são, em ordem crescente: São Francisco, Califórnia; Seattle, Washington; Honolulu, Havaí; San Diego, Califórnia; Salt Lake City, Utah; Portland, Oregon; Washington DC; Mineápolis, Minnesota; Denver, Colorado; e Irvin, Califórnia.

Na Flórida, começando com Orlando na 25ª posição, as cidades consideradas mais saudáveis são: Miami (34), Tampa (38), Fort Lauderdale (42), St. Petersburg (57), Pembroke Pines (59) ,Jacksonville (93), Cape Coral (131), Tallahassee (141), Port St. Lucie (145) e Hialeah (148).

Condados mais saudáveis

Dois condados da Flórida alcançaram o top 500 no ranking das Comunidades Mais Saudáveis de 2022: os condados de St. Johns e Seminole.

O quinto projeto anual do U.S. News avaliou quase 3.000 condados e condados equivalentes em todo o país em dezenas de métricas, explorando o papel crítico que a localização desempenha no bem-estar de centenas de milhões de americanos.

Métricas como taxas de criminalidade de uma comunidade, prevalência de obesidade, taxa de pobreza e incidência de câncer são agrupadas em 10 categorias, desde economia, equidade e saúde da população até meio ambiente, alimentação e nutrição e segurança pública.

As comunidades são pontuadas em uma escala de 100 pontos vinculada ao desempenho umas em relação às outras e também recebem uma classificação com base em seu desempenho.

No geral, as 25 comunidades com maior pontuação da Flórida tiveram melhor desempenho nas categorias de infraestrutura, vitalidade da comunidade e alimentação e nutrição, segundo o U.S.News.