Spotify anuncia demissão de cerca de 600 funcionários

A Spotify Technology anunciou nesta segunda-feira, 23, planos para demitir 6% de sua força de trabalho, ou cerca de 600 funcionários, ampliando o grupo de empresas de tecnologia e mídia que têm tomado medidas semelhantes sob a justificativa de se prepararem para uma recessão.

A companhia também afirmou que o vice-presidente de conteúdo e publicidade, Dawn Ostroff, vai deixar a empresa como parte da reorganização.

A Spotify, que tinha cerca de 9.800 funcionários até 30 de setembro, afirmou que espera incorrer em despesas de 35 milhões a 45 milhões de euros relacionadas às demissões.



Grandes empresas de tecnologia como Amazon, Microsoft e Google anunciaram dezenas de milhares de cortes de empregos este mês, à medida que o boom econômico que o setor experimentou durante a pandemia de COVID-19 diminuiu.

Os custos operacionais da Spotify no ano passado foram o dobro do crescimento da receita, uma lacuna que seria “insustentável a longo prazo” em qualquer clima econômico, mas ainda mais difícil de fechar com “um ambiente macroeconômico desafiador”, disse ele.



Nos primeiros dias deste mês, Alphabet e Microsoft anunciaram dezenas de milhares de demissões. A Microsoft irá demitir 10 mil funcionários como parte de medidas mais amplas de corte de custos, disse a empresa em um comunicado na quarta-feira, 18, tornando-se a mais recente empresa de tecnologia a repensar a contratação de pessoal em meio à incerteza econômica.

A Spotify anunciou em outubro que estava desacelerando contratações para o restante do ano e 2023. As ações da empresa acumularam queda de mais de 50% em 2022.

