Pais abandonam bebê no balcão de check-in de aeroporto em Israel

Um casal abandonou seu bebê no balcão de check-in de um aeroporto em Israel para tentar não perder o voo. Eles estariam sem uma passagem para a criança e atrasados para o embarque, de acordo com vários relatórios.



O incidente ocorreu na terça-feira em Tel Aviv, quando os pais, que as autoridades não identificaram, estavam fazendo check-in para um voo da Ryanair do Aeroporto Internacional Ben-Gurion para a Bélgica com a criança, confirmou a Autoridade Aeroportuária de Israel à CNN e à agência israelense N12 News.



Um porta-voz da Ryanair disse à CNN que o casal, que planejava viajar de Tel Aviv para Bruxelas, chegou no check-in sem passagem para o bebê.

"Eles então seguiram para a segurança, deixando a criança para trás no check-in", informou a agência, acrescentando que o agente de check-in do aeroporto contatou a segurança do aeroporto, que conteve os passageiros.



A Autoridade Aeroportuária de Israel disse que o casal e uma criança com passaportes belgas chegaram ao portão após o fechamento do check-in do voo.

“O casal deixou a cadeirinha com o bebê e correu em direção ao controle de segurança do Terminal 1, na tentativa de chegar ao portão de embarque do voo”, disseram autoridades.



De acordo com o site da Ryanair, crianças de 8 dias a 23 meses que viajam devem estar acompanhadas por um adulto de 16 anos ou mais. Bebês de 7 dias ou menos não estão autorizados a voar na Ryanair. Não se sabe qual a idade da criança em questão.



Um porta-voz da Polícia de Israel disse à CNN que o assunto parecia ter sido resolvido quando a polícia chegou. "O bebê estava com os pais e não há mais investigações", disse ele à agência.