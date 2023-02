Moradores de Diyarbakir rezam por desaparecidos após terremoto

Na cidade de Diyarbakir, no Sudeste da Turquia, os moradores esperavam e rezavam por notícias de parentes e amigos depois que um forte terremoto e um grande tremor secundário transformaram blocos de apartamentos em montes de escombros e pilhas de alvenaria quebrada.

Com serviços de emergência e equipes de resgate já no local após o terremoto de magnitude 7,8 graus na escala Richter, outros edifícios foram derrubados no tremor secundário de magnitude 7,7, formando nuvens de poeira para os suspiros e gritos dos espectadores.

"Meu sobrinho está sob os escombros, com sua esposa e filhos", disse Ahmet Budak à Reuters depois de correr em direção ao prédio. "Não conseguimos localizar cerca de 30 pessoas no total."

"Estamos aguardando com esperança, se Deus quiser teremos boas notícias", disse ele em Diyarbakir, uma cidade de 1,2 milhão de habitantes onde pelo menos 20 edifícios desmoronaram no forte tremor, embora a cidade esteja a 270 quilômetros de distância (km) do local do epicentro do terremoto.

Para Hasan Sancar, que correu para a rua com sua família quando sentiu o terremoto, a falta de contato foi ameaçadora.

"Ligamos para nossos parentes e quando não conseguimos falar com alguém, ficamos com medo. Há conhecidos sob os escombros agora", disse ele.

Mortes

Mais de 2,4 mil pessoas morreram e milhares ficaram feridas na Turquia e no Noroeste da Síria.

Alguns sobreviventes estavam sendo retirados dos destroços, oferecendo momentos de esperança, apesar dos temores de que o número de mortos aumentará.

Antes do nascer do sol, dezenas de ajudantes tentaram cuidadosamente levantar e vasculhar os escombros com as mãos ou usaram pás e motosserras, procurando por sinais de vida.

Às vezes, eles paravam, pedindo silêncio, pois pensavam que poderiam ter alcançado alguém.