ONU reduz taxa de expansão do Brasil em 2023

O crescimento da economia brasileira em 2023 sofrerá um importante freio, com uma previsão de expansão de apenas 0,9% durante o primeiro ano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O alerta é da ONU, que publica hoje seu informe anual sobre a economia mundial.

A entidade refez os cálculos para a economia mundial e reduziu as projeções para o crescimento do PIB brasileiro. As novas estimativas, de fato, reduzem em 1,3 ponto percentual a expansão da economia nacional para 2023.

Essas são as novas projeções para o Brasil: 2023: expansão de 0,9%; 2024: o cenário será melhor. Mas, ainda assim, abaixo da média mundial e com um crescimento de apenas 2%. "Este não é o momento para pensar a curto prazo, ou para uma austeridade fiscal apressada que exacerba a desigualdade, aumente o sofrimento e possa colocar as metas sociais mais longe do alcance. Estes tempos sem precedentes exigem uma ação sem precedentes", disse António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas.

O mundo crescerá em 2023 a uma taxa de 1,9%, segundo a ONU, muito abaixo de 3,1% que era inicialmente projetado, e já se transformando numa das piores taxas de expansão em décadas para a economia internacional.

Para 2024, a taxa será de 2,7%. Nas economias emergentes, o crescimento neste ano será de 3,9%, contra uma expansão de 1,4% na América Latina. Projeções para principais economias do mundo, em 2023: Índia: 6% China: 4,8% África do Sul: 1,5% EUA: 0,4% UE: 0,2% Rússia: - 2,9% (negativo) No caso brasileiro, a taxa de crescimento fica abaixo da média mundial e também da região latino-americana e da média dos emergentes. Nos Brics, apenas a Rússia —em guerra— terá um desempenho mais fraco.

"O crescimento do PIB no Brasil deve desacelerar drasticamente para apenas 0,9% em 2023, em meio a uma inflação ainda elevada, taxas de juros mais altas e um crescimento mais lento das exportações. As pressões por consolidação fiscal, incluindo o aumento dos custos do serviço da dívida, limitarão a expansão de gastos sociais e investimentos públicos", segundo trecho do informe anual da ONU.

Segundo a entidade, a taxa de desemprego diminuiu para um mínimo de 8,7% no terceiro trimestre.

Mas a ONU alertou que "o número de trabalhadores sem um contrato formal contribuiu para esse declínio". Tal situação "atingiu um recorde de 13,2 milhões [de trabalhadores informais], ressaltando problemas estruturais de longo prazo no mercado de trabalho brasileiro".

A inflação em 2023 não repetirá os mesmos valores de 2022, mas continuará elevada, passando de 9,5% para 5,3%.

As projeções ainda apontam que as taxas de juros vão desacelerar substancialmente o crescimento do crédito em 2023, em especial no Brasil, Colômbia e Peru.

"No Brasil, o crescimento do crédito caiu de 16,3% em 2021 para 14,2% em 2022, e está previsto um recuo ainda maior para 8,2% em 2023", destaca. E no restante da América Latina? O informe destaca como as maiores economias da América Latina vão enfrentar uma "desaceleração ampla".

"As perspectivas na América Latina e no Caribe continuam desafiadoras dadas as condições externas desfavoráveis, o espaço limitado da política macroeconômica e a inflação teimosamente alta", disse.

"O crescimento regional deverá desacelerar para apenas 1,4% em 2023, após uma expansão estimada de 3,8% em 2022", afirmou.

Texto: Jamil Chade, colunista UOL.