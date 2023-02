Bullying: como os pais podem ajudar as vítimas?

Há uma crise de bullying nas escolas e a solução é aprender o que fazer antes que isso aconteça. De acordo com dados do Centro Nacional de Estatísticas Educacionais dos Estados Unidos, um em cada cinco alunos relata ter sofrido bullying.

O StopBullying.gov, criado pelo governo dos Estados Unidos, define o comportamento de bullying como um desequilíbrio de poder entre o autor da agressão e a vítima e incidentes repetidos.

A prevenção está no centro da resolução do bullying, em vez de esperar para responder quando um episódio mais violento ocorrer ou quando muitos incidentes se transformarem em uma tragédia.

O StopBullying.gov oferece recursos às escolas para educar os alunos sobre o bullying, bem como técnicas para manter as linhas de comunicação abertas entre alunos e funcionários. Mas os pais podem desempenhar um papel fundamental nesse esforço.

"Sabemos que as vítimas de bullying podem sofrer impactos negativos em todos os domínios de suas vidas", disse Amanda McGough, psicóloga clínica que trabalha com adolescentes e adultos e também faz parte da American Foundation for Suicide Prevention como presidente na Carolina do Norte .

"Ele [o bullying] infringe sobre o funcionamento mental, emocional, físico, social e acadêmico. Isso pode aparecer como baixa autoestima, depressão, isolamento, queixas físicas como dores de cabeça ou dores de estômago, ou evitar ir à escola".

O bullying pode atingir a vida das crianças mais do que nunca. "A integração da mídia social na vida dos adolescentes exacerba ainda mais os impactos do bullying", disse Nikki Pagano, assistente social clínica licenciada em Charlotte, Carolina do Norte.

"Antes das redes sociais, poderia haver uma interação desagradável na escola e era ali que ela parava", disse Pagano. "Agora, essa interação é transportada para casa e é inevitável. Em vez de uma pessoa fazer você se sentir mal, pode haver algo postado online e os colegas podem estar vendo ou até mesmo 'curtindo' esta postagem".

Comece conversando com seu filho sobre a importância de relatar o comportamento de bullying a um funcionário da escola. Se seus filhos testemunharem outro aluno sendo excluído, provocado, humilhado, ameaçado ou ferido fisicamente, eles devem informar a um adulto.

A maioria das crianças não se sentirá confortável em intervir para ajudar uma vítima no momento por medo de retaliação de um agressor. Mas os espectadores ainda podem ter um efeito poderoso e positivo, não apenas relatando o comportamento, mas também conversando com a vítima em particular depois.

Instrua seu filho a dizer algo de apoio, como: "vi o que aconteceu e não estava certo" ou "não é verdade o que aquela pessoa disse para você". Afirmar o valor de outro aluno, mesmo em particular, pode ajudar a evitar que a criança se sinta completamente como um estranho.

Se seus filhos se sentirem intimidados, eles também devem denunciar esse comportamento à escola, mesmo que se sintam à vontade para fazê-lo anonimamente. Muitas das crianças em idade escolar com quem trabalho em meus programas de liderança de verão relatam que planejar com antecedência o que farão ou dirão se alguém for maldoso com elas ajuda a evitar mais alvos e as faz sentirem-se fortalecidas.

Se você suspeitar que seus filhos estão praticando bullying, dê a eles a ajuda de que precisam para controlar suas emoções. As habilidades de enfrentamento ensinadas na terapia cognitivo-comportamental podem ajudar os jovens a administrar seus sentimentos e lidar de maneira positiva que os beneficiará. Texto: Michelle Icard via CNN.