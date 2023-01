Trump é processado por homicídio culposo no segundo aniversário do motim de 6 de janeiro

O parceiro de um policial do Capitólio dos EUA que morreu um dia após os distúrbios de 6 de janeiro de 2021 processou Donald Trump por homicídio culposo.



O processo, aberto na quinta-feira, diz que Trump "intencionalmente irritou a multidão" que atacou Brian Sicknick.



A polícia aumentou a segurança nos terrenos do Capitólio no segundo aniversário dos distúrbios.

Centenas foram condenadas até agora, mas o FBI diz que há mais à solta.

A Polícia Federal acredita que mais de 300 pessoas que cometeram atos violentos naquele dia ainda não foram identificadas.



Entre eles está um responsável por plantar bombas caseiras em frente à sede dos comitês nacionais republicano e democrata na noite anterior aos distúrbios.



Os distúrbios do Capitólio eclodiram na tarde de 6 de janeiro de 2021 como uma tentativa de impedir o Congresso de certificar os resultados das eleições de 2020, nas quais Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos.



A multidão invadiu o Capitólio após um discurso de Trump, que estava falando em um comício a uma milha do terreno do Capitólio. Em seu discurso, Trump alegou fraude eleitoral e pediu ao então vice-presidente Mike Pence que anulasse os resultados.

"Vamos caminhar até o Capitólio", disse Trump no discurso. "Se você não lutar como o inferno, você não terá mais um país."

Uma mulher foi morta a tiros durante os tumultos por um policial. Três outros que estavam no terreno do Capitólio naquele dia morreram de causas naturais.

Um deles era o policial do Capitólio, Brian Sicknick, que morreu um dia após os tumultos devido a uma série de derrames.

Embora Sicknick não tenha sofrido nenhum ferimento durante o motim, uma ação movida por sua família na quinta-feira alega que a multidão violenta desempenhou um papel importante em sua morte.

Sua família processou Trump na quinta-feira por homicídio culposo, alegando que o ex-presidente "irritou a multidão intencionalmente" e que Sicknick morreu como resultado "dos ferimentos causados pela violência".

“Muitos participantes do ataque revelaram desde então que estavam agindo de acordo com o que acreditavam ser ordens diretas do réu Trump a serviço de seu país”, afirma o processo.

O processo também acusa Trump de violar os direitos civis de Sicknick, agressão e negligência, e pede US$ 10 milhões por danos.

Trump ainda não comentou o processo.

Na quinta-feira, o presidente Biden concederá a Sicknick uma medalha póstuma por seu papel na resposta aos eventos de 6 de janeiro.



Desde os ataques, uma investigação do Congresso liderada pelos democratas também examinou o papel de Trump em incitar os distúrbios.



Em dezembro, o comitê da Câmara dos EUA que investiga o ataque de 6 de janeiro pediu aos promotores federais que acusassem Trump de obstrução e insurreição - marcando a primeira vez na história dos EUA que o Congresso encaminhou um ex-presidente para ser pro