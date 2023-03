Investigado pela Câmara dos EUA, George Santos apresenta projeto de lei

O Comitê de Ética da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre o congressista republicano George Santos, que admitiu ter mentido sobre seu currículo. Tentando táticas para ganhar apoio no Congresso, ele apresentou seu primeiro projeto de lei.



A proposta busca desfazer parcialmente o plano tributário do presidente Donald J. Trump, que limitava o quanto os proprietários poderiam deduzir em impostos estaduais e locais sobre a propriedade, disse o The New York Times.



"Aumentar o limite do State and Local Taxes (SALT) proporcionará um alívio fiscal real não apenas para o Terceiro Distrito Congressional de Nova York, mas para todos", disse Santos em um comunicado divulgado por seu gabinete na terça-feira, 28. O projeto de lei aumentaria o teto de US$ 10.000 para US$ 50.000 para contribuintes individuais.



No mesmo dia, o painel votou para investigar se Santos se envolveu em atividades ilegais durante sua campanha de 2022, não divulgou adequadamente as informações exigidas nas declarações da Câmara, violou as leis federais relativas ao seu papel em uma empresa financeira e se envolveu em má conduta sexual em relação a alguém que procurava emprego em seu gabinete na Câmara.



O projeto de lei é a mais recente indicação do compromisso de Santos de continuar como congressista, na esperança de reabilitar sua personalidade pública enquanto evita pedidos de renúncia, mesmo quando pesquisas recentes mostraram que ele é visto desfavoravelmente por 83% dos eleitores.



Ele está afastado de suas duas atribuições de comitê enquanto aguarda a conclusão das investigações sobre suas finanças pessoais e de campanha.



Seu trabalho na Câmara até agora tem sido amplamente limitado a usar o Twitter e fazer discursos diante de uma Câmara quase vazia sobre tópicos que vão desde o Irã até o Dia da Lembrança do Holocausto. (Santos alegou falsamente que seus avós escaparam do Holocausto.)



Os congressistas republicanos estão divididos sobre o deputado. A liderança, ciente de que a renúncia de Santos significaria uma eleição especial em um distrito competitivo, procurou minimizar as consequências de reportar seus crimes, incluindo questões de financiamento de campanha e uma acusação criminal pendente no Brasil.

Mas os republicanos de Nova York - particularmente os de Long Island - foram alguns de seus críticos mais contundentes e estão entre os primeiros a pedir sua renúncia.



Filho de brasileiros, o legislador admitiu que forjou grande parte de seu currículo. Santos disse que tinha diplomas da New York University e do Baruch College, apesar de nenhuma das instituições ter registro de sua participação. Ele também alegou falsamente ter trabalhado na Goldman Sachs e no Citigroup.

