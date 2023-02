Casamento de George Santos com brasileira é investigado por suspeita de violar lei imigratória

Cartas enviadas ao Comitê de Ética da Câmara questionam se o casamento de 7 anos do congressista George Santos com uma brasileira foi apenas um esquema para ajudá-la a legalizar perante a imigração dos EUA. As informações são do The New York Times.



O relatório disse que o ativista LGTBQ e ex-promotor, Malcolm Lazin, solicitou uma investigação para saber se Santos violou as leis federais de imigração. Cidadão americano nascido em New York, Santos é filho de pais brasileiros e chegou a morar no Brasil por uns anos, quando teria participado de concursos como drag queen - fato que também escondeu durante a campanha para deputado, apesar de pautá-la sob a ótica LGTBQ e ter se declarado abertamente gay.



Embora Lazin não afirme ter evidências claras, ele citou novos relatórios que sugerem que o casal viveu vidas separadas, com Santos namorando outra pessoa durante o casamento. Se as autoridades descobrirem que Santos se casou para obter a cidadania para sua esposa, ele pode pegar até cinco anos de prisão e sua ex-esposa pode ser deportada.



De 2012, quando se casou, a 2019, quando o casal concordou com o divórcio e pouco antes de lançar sua primeira campanha para o Congresso, Santos se envolveu romanticamente com vários homens. Um deles, Pedro Vilarva, disse à CNN no mês passado que não sabia que Santos era casado durante todo o relacionamento, sabendo do casamento somente depois que ele saiu da casa de Santos.



Seu casamento garantiu o green card à esposa em julho de 2016, apurou o The New York Times. Em agosto de 2022, ela concluiu a cidadania e, somente um mês depois, em outubro, entrou com uma petição para patrocinar um green card para seu novo marido, que também é brasileiro.







Candidato que se elegeu sobre a bandeira da homossexualidade, Santos não revelou a união supostamente heterossexual aos seus eleitores durante a campanha. O fato também dividiu as opiniões dos eleitores.



Diante de tantas polêmicas sobre o congressista, eleitores ficaram do lado de fora de seu escritório no distrito de Douglaston, Queens, pressionando para que ele renuncie. Ele não apareceu no escritório, mas um funcionário teve que lidar com a dezena de eleitores à porta.



Eles entregaram uma petição pedindo a expulsão do congressista e querem que o presidente McCarthy passe a resolução pela Câmara.



Santos está no centro das investigações por suas finanças de campanha e também por seu papel em supostos esquemas do GoFundMe em um golpe relatado envolveu o cão de serviço de um veterano. Santos supostamente roubou $ 3.000 que foram arrecadados para seus cuidados.



Por seus supostos crimes financeiros e violações da lei de financiamento de campanha, Santos enfrenta uma investigação – supostamente explorando conduta criminosa – pela Procuradoria Federal do Distrito Leste de Nova York, juntamente com investigações paralelas da Procuradoria do Condado de Nassau, do escritório da Procuradora-Geral de Nova York Letitia James e do Departamento de Justiça do Comitê de Ética da Câmara.

Let me be very clear, I’m not leaving, I’m not hiding and I am NOT backing down.



I will continue to work for #NY03 and no amount of Twitter trolling will stop me.



I’m looking forward to getting what needs to be done, DONE! — George Santos (@Santos4Congress) February 14, 2023

