Corpo de turista do sul da Flórida é encontrado Chapada dos Veadeiros (GO)

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás encontrou nesta quarta-feira, 1º, o corpo do turista Raul Jiménez, de 30 anos, que mora no sul da Flórida e desapareceu em uma cachoeira em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros no sábado, 28.



Raul foi achado na base do salto Raizama, segundo desnível da cachoeira onde ele desapareceu. No sábado, o jovem estava acompanhado de outras três pessoas, quando o grupo foi surpreendido pelo aumento repentino do volume de fluxo da cachoeira — conhecido como cabeça d’água.



Segundo as informações, a água ao redor de seu grupo começou a subir muito rápido, indo de onde eles conseguiram caminhar em pedras até a cintura em poucos minutos.

Os amigos Marcelo e Giselle conseguiram alcançar uma das margens e saíram da cachoeira em segurança. O terceiro turista do grupo ficou ilhado, em local de difícil acesso, e teve de ser resgatado pelos bombeiros. Jimenez teria sido levado pela correnteza e não foi visto desde então.



Na terça-feira, 31, os bombeiros encontraram o protetor solar do jovem. Os parentes dele reconheceram a embalagem do objeto usado pelo turista. Os militares acreditam que o objeto pode ter caído da bolsa de Raul no momento em que ele desapareceu nas águas.



A família de Raul mora em Delray Beach, onde ele também morava, e foi para o Brasil para acompanhar as buscas.



Logo após o desaparecimento, uma campanha no GofundMe foi aberta pelos amigos para ajudar a arrecadar fundos para as buscas. Agora, a campanha continua para custear o traslado do corpo e outros gastos da família.