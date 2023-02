Aluno que agrediu menina de 9 anos em ônibus escolar será acusado criminalmente

A procuradora do estado em Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, anunciou na terça-feira, 7, que seu escritório apresentará acusações de agressão contra um menino de 15 anos que espancou uma menina de 9 anos em um ônibus escolar.



O incidente aconteceu em 1º de fevereiro em um ônibus da Coconut Palm K-8 Academy em Homestead e foi capturado por um vídeo de celular e logo depois viralizou na internet.



A menina é aluna da Coconut Palm K-8 Academy em Homestead.



O vídeo mostra um grupo de crianças a bordo de um ônibus escolar discutindo em um minuto - no minuto seguinte, um aluno é visto socando a menina repetidamente.

Originalmente, o menino de 15 anos recebeu uma citação civil. Mas Fernandez Rundle disse que o vídeo deixa claro que isso não foi suficiente:

“O vídeo do ônibus escolar de 1º de fevereiro de 2023 de um menino de 15 anos espancando uma menina de 9 anos mostra claramente que essa surra foi muito mais séria do que uma simples briga de alunos. O policial da escola que investigou o assunto teve o poder de emitir uma citação civil, como o policial fez aqui, ou fazer uma prisão por agressão física. Acreditamos que, com base nas evidências e nas circunstâncias, o uso de uma citação civil era incompatível com o nível de violência exibido pelo adolescente de 15 anos contra sua vítima muito mais jovem e menor. Como resultado, apresentamos acusações criminais de agressão aos nossos tribunais juvenis”.



A mãe da vítima disse ao Local 10 News que pretendia prestar queixa.

“Meu objetivo não é incriminar nenhuma outra criança”, disse a mãe na quinta-feira. “Meu objetivo é garantir que eles tenham segurança para as crianças para garantir que isso não continue acontecendo.”

As Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade disseram em comunicado que respeitariam quaisquer ações que o Ministério Público do Estado tomar contra os alunos envolvidos no ataque.

“As Escolas Públicas do Condado de Miami-Dade sempre trabalharão em colaboração com o Ministério Público do Estado de Miami-Dade para proteger nossos alunos vítimas da violência e buscar justiça sob a lei”, dizia o comunicado. “O Distrito apóia e respeita o papel da Procuradoria do Estado de Miami-Dade em revisar e determinar a cobrança mais apropriada para cada caso respectivo.”

Fonte: Local 10.

Comportamento violento e desrespeitoso em sala de aula levou um número impressionante de 50 professores e motoristas de ônibus a abandonar um distrito escolar da Flórida nos últimos dois anos.

Em todas as escolas da Flórida, houve um surto em massa de altercações físicas de estudantes, algumas a ponto de exigir atenção médica profissional, deixando pais e funcionários se perguntando por que tantos alunos estão participando de interrupções violentas das atividades escolares em comparação com anos anteriores, analisa o portal de estudantes wrhsstampede.com.

