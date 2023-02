Afinal, as leis de bandeira vermelha da Flórida estão impedindo tiroteios?

Evitar o próximo tiroteio em massa. Isso é o que os legisladores da Flórida esperavam fazer quando aprovaram a Lei de Segurança Pública da Escola Secundária Marjory Stoneman Douglas em 2018.

Entre as muitas medidas em vigor desde que o projeto de lei bipartidário se tornou lei estão leis rígidas de bandeira vermelha que permitem que os juízes tirem armas de fogo de pessoas que mostram sinais de alerta de que podem ferir outras pessoas ou a si mesmas.

Desde que a lei foi aprovada, os juízes da Flórida aceitaram 8.904 casos de Ordem de Proteção de Risco (até junho de 2022), mostram os registros do estado. Os defensores da lei dizem esperar que ela impeça o próximo atirador ativo e salve vidas.

No entanto, também há críticos ferrenhos que a consideram inconstitucional. Eric Friday, um advogado constitucional que representa o grupo de direitos de armas, Florida Carry, afirma que as leis de bandeira vermelha da Flórida são simplesmente inconstitucionais, apontando que, ao contrário dos casos criminais, os réus não têm um defensor público nomeado para representá-los.

De Uvalde a Buffalo e Highland Park, esses atiradores em massa recentes tinham algo em comum: todos mostraram bandeiras vermelhas antes de suas matanças, ou seja, demonstraram que poderiam fazer algo violento.

A equipe Solutionaries analisou relatórios sobre as histórias dos suspeitos de assassinatos em massa. Eles não foram nomeados para evitar glorificar seus atos.

Ric Prado, ex-agente da Agência Central de Inteligência e supervisor da força-tarefa de contraterrorismo, disse ao News4JAX que os atiradores em massa geralmente insinuam suas intenções antes do ataque.

"Acho que é uma coisa cultural que não gostamos de delatar as pessoas, mas de novo e de novo... muitas pessoas ficam menos surpresas quando essas pessoas saem e fazem algo tão atroz", disse Prado, o autor de "Black Ops: The Life of a CIA Shadow Warrior", que agora está aposentado e ensina táticas de segurança na área de St. Augustine, Flórida.

Em um movimento para reconhecer e prevenir tiroteios, estados de todo o país estão aprovando leis de bandeira vermelha. A Flórida está à frente da curva com mais casos do que em qualquer outro lugar.

"A coisa mais comum que o Gabinete do Xerife está apresentando são essas situações em que eles sofrem de alguma doença mental ou condição mental que está afetando sua capacidade de funcionar racionalmente", disse Mark Mahon, juiz principal do 4º Circuito Judicial da Flórida. "E isso junto com uma tentativa de obter uma arma de fogo ou posse real de uma arma de fogo."

Os estatutos agora permitem que a aplicação da lei apresente uma petição chamada Ordem de Proteção de Risco, ou RPO, para retirar armas de fogo de pessoas que representam um perigo claro e presente para si ou para outras pessoas.

Mahon, além de ser o juiz-chefe do tribunal com sede em Jacksonville, senta-se no banco para casos de ordem de proteção de risco. Cabe a ele decidir se as armas devem ser retiradas das pessoas, pelo menos temporariamente, caso representem risco para si ou para terceiros.

Registros do tribunal detalham casos recentes na Flórida, como um homem que disse: "Estou apenas dando um aviso a vocês, policiais corruptos… Vou atirar, espero que as pessoas morram aqui…" A polícia encontrou seis armas longas em sua casa.

Um funcionário da cidade de Jacksonville ameaçou seus colegas de trabalho, dizendo: "Vou entrar aqui e atirar neste lugar. Eu irei atrás de suas famílias também."

Outro caso mostra uma mulher que deu entrada no pronto-socorro de um hospital com uma arma na mochila e um tambor de munição, alegando que "iria mostrar a todos como era louca".

A polícia prendeu todos os três sujeitos, depois de descobrir que eles violaram as ordens e pegaram armas mesmo quando não eram permitidos.

A psicóloga Dra. Tracy Alloway, médica particular em Jacksonville, disse que pessoas que se isolam e que têm mais conversa interna negativa tendem a partir para a violência.

Fonte: Click Orlando.

