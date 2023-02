Quase 600.000 imigrantes foram libertados da fronteira sem datas para tribunal de imigração

Quase 600.000 imigrantes que cruzaram a fronteira dos EUA desde março de 2021 foram libertados nos EUA sem serem processados ou sem data para comparecer ao tribunal, segundo dados obtidos pela NBC News, e milhares até foram retirados do programa que deveria rastreá-los.

A prática, nascida da necessidade, pois o número de passagens de fronteira ultrapassou os recordes anteriores, foi uma quebra do protocolo das administrações anteriores, que exigia que os migrantes recebessem documentos de cobrança com data de julgamento pela Alfândega e Proteção de Fronteiras logo após serem apreendidos.

A falta de documentos de cobrança deixou os imigrantes em todo o país em um limbo legal sem uma data judicial para determinar se eles podem permanecer legalmente nos EUA, disseram seus advogados. Muitos vivem nas sombras, incapazes de trabalhar e sem saber que estão passando do prazo de um ano para solicitar asilo.

Advogados de imigração dizem que muitos clientes entram em seus escritórios confusos e se perguntando qual deve ser o próximo passo na busca por residência legal.

"Muitas das pessoas que estão aqui querem pedir asilo com urgência. Eles querem que seu caso seja ouvido o mais rápido possível. Eles não querem ficar no limbo", disse Karlyn Kurichety, diretor jurídico da Al Otro Lado, uma organização de defesa dos migrantes.

Muitas das críticas às políticas de fronteira de Biden, tanto de republicanos quanto de democratas, têm se concentrado nos imigrantes quando eles cruzam a fronteira sul, mas menos atenção tem sido dada à forma como o governo está lidando com os migrantes depois que eles cruzam, uma janela de tempo em que o tribunal sistema deve determinar se eles podem ou não permanecer legalmente.

No final de março de 2021, quando o número de imigrantes indocumentados que chegavam à fronteira sul começou a aumentar, o CBP começou a liberar imigrantes com o que é conhecido como "Aviso para Reportar" ( Notice to Report), dizendo-lhes para se reportarem a um escritório de Imigração e Alfândega, em vez de um "Aviso para comparecer" (Notice to Appear), que instrui os migrantes quando comparecerem ao tribunal para determinar se serão deportados ou receberão proteções para permanecer legalmente nos EUA.

Mas esse processo se mostrou problemático, pois surgiram relatos de que muitos imigrantes não apareciam nos escritórios do ICE para receber as datas do tribunal.

Portanto, o ICE iniciou um novo programa em julho de 2021, de acordo com um relatório do Government Accountability Office, conhecido como Parole Plus Alternatives to Detention ou Parole Plus ATD. O programa permitia que os imigrantes fossem liberados sem cobrança de documentos, enquanto seu paradeiro era rastreado com monitores de tornozelo, por meio de um aplicativo ou por telefone.

Entre o final de março de 2021 e o final de janeiro de 2023, mais de 800.000 imigrantes foram libertados em Notices to Report ou Parole Plus ATD.

Leia também